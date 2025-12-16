В США рассказали о решающей неделе для Украины и Европы

Нынешняя неделя может стать решающей для Украины и будущего Европы. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков и источники среди дипломатов.

Речь идет о заседании лидеров Европейского союза (ЕС) 18 декабря, на котором решится вопрос предоставления Украине «репарационного кредита» за счет российских активов. Утверждается, что решение вопроса финансирования Киева может стать «ключом» не только к поддержке Украины, но и к обеспечению дальнейшего влияния Европы в дипломатической борьбе.

По мнению аналитиков, это станет «поворотным моментом» для укрепления геополитического значения Европы в «напряженную эпоху». «Это способ подтвердить свою значимость», — считает старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Брэд Сетсер.

Ранее стало известно, что семь стран Европейского союза (ЕС) выступают против конфискации замороженных российских активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

