Мигранты готовили теракт в российской колонии

В колонии Ростовской области ФСБ предотвратила теракт, который готовили мигранты
Владимир Шарапов
Фото: РИА Новости

В колонии Ростовской области сотрудники УФСБ предотвратили теракт, готовившийся мигрантами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В УФСБ по региону уточнили, что преступление планировали заключенные из одной из стран Средней Азии. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 УК РФ.

По версии следствия, задержанные были сторонниками террористической организации. Отбывая наказание в колонии, они подготовили план по захвату заложников из числа сотрудников колонии. Мужчины также хотели поджечь здание.

Ранее в Сочи задержали отца с дочерью по подозрению в сотрудничестве с украинской террористической организацией.

