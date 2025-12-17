Отца с дочерью задержали на российском курорте

ФСБ задержала отца и дочь за сбор данных о ВС РФ и планы воевать за Украину

В Сочи задержали отца с дочерью по подозрению в сотрудничестве с украинской террористической организацией. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанных выявили в результате взаимодействия российской спецслужбы и Службы государственной безопасности Абхазии. Российские граждане планировали выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России.

По данным ФСБ, находясь в Сухуми, отец и дочь связались с военизированным формированием Главного управления разведки Минобороны Украины и получили указание заняться сбором информации о российских военнослужащих. Мужчина говорит, что ездил из Краснодара в Абхазию, чтобы передать координаты ПВО.

Задержанные намеревались вступить в ряды террористической организации, однако мужчину не выпустили из России на границе с Грузией, так как у него были долги, поэтому, по его признанию, он занялся подпольной деятельностью. В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ («Участие в террористической деятельности»).

Ранее сообщалось, что четверо подростков, задержанных ФСБ России в Липецкой области, признались в совершении диверсий по заданию украинской спецслужбы.