Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:25, 16 декабря 2025Силовые структуры

Готовившие подрыв нефтепровода «Дружба» подростки попали на видео

ФСБ показала признание липецких подростков в диверсиях по заданию СБУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Четверо подростков, задержанных ФСБ России в Липецкой области, признались в совершении диверсий по заданию украинской спецслужбы. Запись задержания и признания несовершеннолетних публикует РИА Новости.

На кадрах силовики вытаскивают из автомобиля подозреваемых, кладут их на землю и надевают наручники. Задержанные говорят, что выполняли задания СБУ по поджогам релейных шкафов, электроподстанций и трансформаторных будок за вознаграждение. Также они готовили подрыв нефтепровода «Дружба».

Подростки показали ФСБ местонахождение тайника с самодельным взрывным устройством, координаты которого им передал украинский куратор.

Ранее ФСБ сообщила о задержании четырех подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Им грозит до 20 лет лишения свободы за диверсии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В Европе высказались о сложностях прекращения огня на Украине

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok