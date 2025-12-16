Готовившие подрыв нефтепровода «Дружба» подростки попали на видео

ФСБ показала признание липецких подростков в диверсиях по заданию СБУ

Четверо подростков, задержанных ФСБ России в Липецкой области, признались в совершении диверсий по заданию украинской спецслужбы. Запись задержания и признания несовершеннолетних публикует РИА Новости.

На кадрах силовики вытаскивают из автомобиля подозреваемых, кладут их на землю и надевают наручники. Задержанные говорят, что выполняли задания СБУ по поджогам релейных шкафов, электроподстанций и трансформаторных будок за вознаграждение. Также они готовили подрыв нефтепровода «Дружба».

Подростки показали ФСБ местонахождение тайника с самодельным взрывным устройством, координаты которого им передал украинский куратор.

Ранее ФСБ сообщила о задержании четырех подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Им грозит до 20 лет лишения свободы за диверсии.