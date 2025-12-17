Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:41, 17 декабря 2025Россия

На боевое дежурство заступил первый оснащенный уникальной ЗРС полк

Белоусов: На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный ЗРС С-500
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

Первый полк, оснащенный уникальной зенитной ракетной системой (ЗРС) С-500, которая способна поражать цели в ближнем космосе, заступил на боевое дежурство. Об этом на итоговой коллегии Министерства обороны России заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

«В воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО», — отметил Белоусов.

Министр обороны также отметил, что оснащение вооруженных сил современным вооружением и техникой является важнейшим вопросом. В текущем году завершили определение параметров Государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

Министр также рассказал о том, что в военно-морском флоте начался процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру. В данный момент уже две бригады переформировываются в дивизии, в следующем году начнется переформирование еще двух.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл личные просьбы военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    В российском регионе перевернулась машина скорой помощи

    Сафонов отразил четыре пенальти и принес титул ПСЖ

    Генсек ООН призвал две страны к сдержанности

    Некоторым водителям запретили садиться за руль «механики»

    Лондону предрекли уничтожение за восемь минут из-за неудержимой российской ракеты

    Еще одна российская спортсменка получила нейтральный статус для участия в турнирах

    Раскрыты сроки переговоров России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok