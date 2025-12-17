На боевое дежурство заступил первый оснащенный уникальной ЗРС полк

Белоусов: На боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный ЗРС С-500

Первый полк, оснащенный уникальной зенитной ракетной системой (ЗРС) С-500, которая способна поражать цели в ближнем космосе, заступил на боевое дежурство. Об этом на итоговой коллегии Министерства обороны России заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

«В воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО», — отметил Белоусов.

Министр обороны также отметил, что оснащение вооруженных сил современным вооружением и техникой является важнейшим вопросом. В текущем году завершили определение параметров Государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

Министр также рассказал о том, что в военно-морском флоте начался процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру. В данный момент уже две бригады переформировываются в дивизии, в следующем году начнется переформирование еще двух.

