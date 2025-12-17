Реклама

Россия
18:10, 17 декабря 2025Россия

Путин раскрыл личные просьбы военнослужащих

Путин рассказал, что бойцы в беседе с ним просят о наградах для товарищей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Военнослужащие в беседе с президентом России Владимиром Путиным просят о наградах для своих товарищей. Об этом сообщил глава государства, пишет РИА Новости.

«Всегда идет просьба о том, чтобы не забыть о них, всегда подчеркивается, что боевой товарищ заслуживает таких же наград, заслуживает такого же внимания со стороны государства», — сказал он.

Президент отметил, что награды и внимание не купишь за деньги.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы России показывают высокую боеспособность в сложных условиях. Он отметил, что возможности российской армии постоянно развиваются, ведется непрерывная работа по ее укреплению. В частности, глава государства обратил внимание на постоянное совершенствование навыков боевого состава.

