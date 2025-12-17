Реклама

15:16, 17 декабря 2025Россия

Путин указал на высокую боеспособность российских военных

Путин отметил высокую боеспособность ВС России в сложных условиях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России показывают высокую боеспособность в сложных условиях, заявил президент Владимир Путин в рамках коллегии Минобороны. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«В столь сложных условиях наши войска показывают высокую боеспособность», — сказал Путин.

Президент отметил, что возможности российской армии постоянно развиваются, ведется непрерывная работа по ее укреплению. В частности, он обратил внимание на постоянное совершенствование навыков боевого состава, качественные улучшения в системе военного управления, в оперативной и боевой подготовке, а также на повышение эффективности оборонной промышленности.

Ранее Владимир Путин отверг наличие цивилизации на Западе, заявив, что там происходит «сплошная деградация».

