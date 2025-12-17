Путин заявил о сплошной деградации на Западе

Президент России Владимир Путин отверг наличие цивилизации на Западе, заявив, что там «сплошная деградация». Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Сейчас выясняется, что никакой цивилизации там (на Западе — прим. «Ленты.ру») нет, там только деградация сплошная», — указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что все попытки западных стран развалить Россию полностью провалились. Он отметил, что страна проявила способность противостоять внешним вызовам и продемонстрировала устойчивость в различных сферах, включая экономику и оборону.

Ранее Путин назвал ложью и бредом утверждения о возможном нападении России на Европу. По его словам, Москва всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, стремилась к дипломатическому урегулированию конфликтов и противоречий.