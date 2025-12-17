Реклама

Мир
15:05, 17 декабря 2025Мир

Путин заявил о сплошной деградации на Западе

Путин: На Западе нет цивилизации, там сплошная деградация
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool/ Reuters

Президент России Владимир Путин отверг наличие цивилизации на Западе, заявив, что там «сплошная деградация». Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Сейчас выясняется, что никакой цивилизации там (на Западе — прим. «Ленты.ру») нет, там только деградация сплошная», — указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что все попытки западных стран развалить Россию полностью провалились. Он отметил, что страна проявила способность противостоять внешним вызовам и продемонстрировала устойчивость в различных сферах, включая экономику и оборону.

Ранее Путин назвал ложью и бредом утверждения о возможном нападении России на Европу. По его словам, Москва всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, стремилась к дипломатическому урегулированию конфликтов и противоречий.

