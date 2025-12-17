Президент России Владимир Путин отверг наличие цивилизации на Западе, заявив, что там «сплошная деградация». Слова главы государства приводит РИА Новости.
«Сейчас выясняется, что никакой цивилизации там (на Западе — прим. «Ленты.ру») нет, там только деградация сплошная», — указал российский лидер.
Путин подчеркнул, что все попытки западных стран развалить Россию полностью провалились. Он отметил, что страна проявила способность противостоять внешним вызовам и продемонстрировала устойчивость в различных сферах, включая экономику и оборону.
Ранее Путин назвал ложью и бредом утверждения о возможном нападении России на Европу. По его словам, Москва всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, стремилась к дипломатическому урегулированию конфликтов и противоречий.