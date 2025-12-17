Путин дал оценку утверждениям о возможном нападении России на Европу

Путин назвал ложью и бредом утверждения о возможном нападении России на Европу

Президент РФ Владимир Путин назвал ложью и бредом утверждения о возможном нападении России на Европу. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что Россия всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, стремилась к дипломатическому урегулированию конфликтов и противоречий. По его словам, ответственность за то, что эти возможности не были использованы, лежит на тех, кто пытается говорить с Москвой языком силы.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет представлять угрозу для стран восточного фланга НАТО после окончания конфликта на Украине.