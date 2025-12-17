Реклама

Спорт
09:59, 17 декабря 2025Спорт

Назван главный фаворит Кубка африканских наций-2025

Букмекеры назвали Марокко главным фаворитом Кубка африканских наций-2025
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters

Букмекеры назвали главного фаворита Кубка африканских наций 2025 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению экспертов, наиболее вероятным победителем является команда Марокко. На ее успех можно поставить с коэффициентом 3,50.

На втором месте расположились сразу три сборные, победа которых котируется одинаковым коэффициентом 7,00. Это Египет, Алжир и Сенегал.

Кубок Африки-2025 пройдет в Марокко с 21 декабря по 18 января. Нынешний розыгрыш турнира станет 35-м в истории. Действующим победителем является команда Кот-д'Ивуара.

