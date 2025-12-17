Реклама

16:39, 17 декабря 2025Экономика

После отказа компании зятя Трампа от сделки сорвалась продажа Paramount

Reueters: Warner Bros. откажется от поглощения корпорацией Paramount
Дмитрий Воронин

Фото: Aleksander Kalka / NurPhoto via Getty Images

Warner Bros. Discovery рекомендовал совету акционеров отклонить предложение американской корпорации Paramount Skydance о приобретении этой транснациональной компании за 108 миллиардов долларов. О срыве сделки сообщает Reuters.

По информации журналистов, совет директоров уведомил акционеров, что Paramount последовательно вводила их в заблуждение относительно безопасности ее варианта сделки, уточнив, что речь идет об излишних рисках. Указанное предложение было озвучено после того, как Netflix предложила за активы 83 миллиарда долларов.

Накануне инвестиционная компания Affinity Partner Джареда Кушнера — зятя американского президента Дональда Трампа — отказалась от участия в сделке по поглощению Warner Bros. корпорацией Paramount, которую поддерживала с октября. «В условиях жесткой конкуренции за будущее этого уникального американского актива компания Affinity решила отказаться от дальнейшего участия в проекте», — цитировало агентство Bloomberg заявление компании.

Сам Трамп, комментируя предложение Netflix, которое в Warner Bros. теперь считают наиболее перспективным, предупреждал, что сделка «может стать проблемой». Похвалив возможного покупателя и назвав гендиректора стримингового сервиса Теда Сарандоса «замечательным человеком», глава Соединенных Штатов 7 декабря отметил, что у Netflix и так большая доля рынка, а с Warner Bros. она увеличится еще больше. «Поэтому я не знаю, это должны решать экономисты. И я тоже буду участвовать в принятии этого решения», — сказал тогда Трамп.

