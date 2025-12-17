Реклама

15:46, 17 декабря 2025Мир

Путин допустил диалог с Европой при одном условии

Путин: Диалог с Европой при действующих политических элитах маловероятен
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: РИА Новости

Россия готова к возобновлению диалога с европейскими странами, но при действующих политических элитах это маловероятно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон демонстрирует готовность к ведению диалога с российской стороной. «Надеюсь, то же самое произойдет и с Европой — маловероятно, что это возможно с действующими политическими элитами», — добавил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова вести переговоры и стремится решать все накопившиеся за последние годы проблемы мирным путем.

Ранее Путин заявил, что страны Европы хотели поживиться на развале России. «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны», — сказал он

