Путин: Европа хотела поживиться на развале России

Страны Европы хотели поживиться на развале России, присоединившись к политике предыдущих властей США. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны», — отметил российский лидер.

По словам Путина, лидеры стран Европы также рассчитывали вернуть себе то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и взять реванш. Президент подчеркнул, что деструктивные планы Запада в отношении России полностью провалились.

Ранее Путин отверг наличие цивилизации на Западе, заявив, что там «сплошная деградация».