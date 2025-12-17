России передан разыскиваемый Интерполом с красным уведомлением

Абхазия передала России гражданина Турции, разыскиваемого за убийство в Стамбуле

МВД Республики Абхазия передало российским правоохранителям гражданина Турции, разыскиваемого по линии Интерпола с красным уведомлением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Шахин Хасан 2000 года рождения нелегально проник на территорию республики через границу с Грузией, обойдя официальные пункты пропуска. Он был объявлен в международный розыск в 2024 году после совершенного им преступления в Стамбуле.

По данным турецкой полиции, опубликованным на сайте Интерпола, 9 июня 2024 года мужчина произвел несколько выстрелов в гражданина Турции. Раненный не выжил в результате покушения. Хасану грозит пожизненное лишение свободы.

В рамках международных договоренностей турок передан МВД России для последующей экстрадиции на родину.

Ранее ФСБ России сообщила о результатах совместной силовой операции со Службой государственной безопасности Абхазии. Силовики задержали отца и дочь, работавших на украинскую спецслужбу, с которой они связались в Сухуми.