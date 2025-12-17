Реклама

17:36, 17 декабря 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянкам назвали самые модные прически для новогодних вечеринок

Технолог Чаликова: Прически с видимым объемом — тренд новогодних вечеринок
Мария Винар

Фото: freepik / Designed by freepik

Технолог, эксперт по средствам для укладки волос бренда «Прелесть» Ольга Чаликова назвала россиянкам самые модные прически для новогодних вечеринок. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам специалиста, одним из главных трендов этого праздничного сезона стала воздушность и многослойность. Речь идет о прическах с видимым объемом, где каждая прядь будто парит в воздухе, создавая эффект невесомости. Чаликова отмечает, что добиться такого результата помогут лаки с эластичной фиксацией. «Они не утяжеляют волосы и не склеивают их. В их составе используются специальные полимеры, которые обволакивают каждый волосок по отдельности, позволяя прядям сохранять подвижность и естественную динамику, но при этом надежно удерживают форму укладки всю ночь», — объяснила она и посоветовала наносить лак на еще теплые после укладки волосы, держа баллон на расстоянии не менее 30 сантиметров.

Кроме того, эксперт порекомендовала присмотреться к легким локонам. Создать такую прическу можно с помощью лаков, обеспечивающих естественную фиксацию. «В новогоднюю ночь волосы подвергаются серьезному испытанию. Современные лаки содержат компоненты, создающие невидимый защитный барьер, который предотвращает завивание прядей от повышенной влажности или, наоборот, от пересушенного воздуха, сохраняя первоначальную форму локонов», — пояснила Чаликова.

Помимо этого, стоит обратить внимание на идеально ровные пряди и на так называемые архитектурные прически. В первом случае, по мнению технолога, можно использовать лак с функцией сияния, а во втором — с максимальной фиксацией.

В заключение собеседница издания упомянула средства с блестками, создающие на прядях легкий эффект мерцания. «Современные составы обеспечивают надежную, но подвижную фиксацию, а компактный флакон, в котором чаще всего продается такой стайлинг, легко помещается в сумочке и всегда под рукой», — подчеркнула эксперт.

Ранее стилист Владислав Лисовец перечислил модные образы на новогодний корпоратив.

