18:20, 17 декабря 2025Россия

Российский командир с раненой ногой спас взвод на СВО

RT: Командир ВС РФ с раненой ногой спас взвод на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский командир из Забайкалья Павел Седякин с позывным Кенон с раненой ногой спас взвод от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его историю публикует RT.

По данным канала, осенью 2024 года он сбил из автомата вражеский беспилотник «Баба-яга», чем спас целый взвод. В мае 2025-го Седякин снова спас нескольких сослуживцев в лесополосе под селом Новополь. Тогда российских военных снова атаковал дрон ВСУ.

«Сначала осколком ранило самого Павла, но не сильно — в ногу. А потом в меня прилетело, я получил тяжелые травмы руки и ноги», — вспомнил командир батальона с позывным Покров, добавив, что Кенон оказал ему первую медицинскую помощь, чем спас жизнь, — он жгутом перевязал руку и ногу, вколол нужный препарат и оттащил комбата в безопасное место.

Затем, по словам Покрова, рискуя собой, Кенон выбегал в поле за водой и провиантом, которые сбрасывали им российские военные с помощью дронов.

«Когда наступило затишье, Павел повел меня до эвакуационной бригады. Он помогал мне идти, а в это время еще отстреливался от дронов противника, хотя сам был тоже ранен», — рассказал Покров.

После этого случая Седякин отказался от госпитализации и остался на фронте. В июле 2025 года он также «отправился в самое пекло» на помощь к раненым сослуживцам, но был ранен — его атаковали с дрона. На этот раз он не выжил.

Ранее сообщалось, что заместитель командира роты штурмового батальона «Сармат» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Александр Коваленко принял удар беспилотника ВСУ на себя и спас сослуживцев.

