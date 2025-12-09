Российский боец СВО принял удар ВСУ на себя и спас сослуживцев

Заместитель командира роты штурмового батальона «Сармат» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Александр Коваленко принял удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на себя и спас сослуживцев. Его историю публикует Министерство обороны в официальном Telegram.

По данным оборонного ведомства, при выполнении одной из задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российский штурмовик спас группу раненых сослуживцев и эвакуационную команду, приняв удар на себя.

«Группа эвакуации эвакуировала раненого. На них агрессировал FPV-дрон ВСУ. Я это увидел, вызвал его на себя и отвлек, так сказать», — отметил Коваленко, добавив, что в итоге уничтожил украинский беспилотник одним выстрелом.

По словам бойца, сделал он это практически инстинктивно.

Ранее сообщалось, что участник СВО Равиль Гайнулин выжил после удара украинского дрона по машине и спас сослуживцев, а также починил технику.