Российский боец СВО выжил после удара украинского дрона по машине и спас сослуживцев

ТАСС: Боец СВО выжил после удара украинского дрона по машине и спас сослуживцев

Боец специальной военной операции (СВО) Равиль Гайнулин выжил после удара украинского дрона по машине и спас сослуживцев. Его историю публикует ТАСС.

Передвигаясь по открытому участку местности, машина эвакуационной группы, в составе которой действовал Гайнулин, подверглась атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и получила серьезные повреждения. Один из российских военнослужащих был ранен.

Как пишет агентство, Гайнулин вынес пострадавшего в безопасную зону под прикрытием сослуживцев, которые рассредоточились и подготовились к отражению возможной повторной атаки беспилотников. Достигнув укрытия, Гайнулин оказал раненому первую помощь. Остановив кровотечение, он вернулся к машине и помог в ее починке. Вскоре группа смогла выдвинуться в путь и эвакуировать бойцов штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что другой боец СВО с помощью детали обмундирования спас сослуживца и себя от удара украинского беспилотника. За доли секунды он отцепил передний модуль бронежилета и бросил его в дрон.