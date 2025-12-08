Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:05, 8 декабря 2025Россия

Российский боец СВО выжил после удара украинского дрона по машине и спас сослуживцев

ТАСС: Боец СВО выжил после удара украинского дрона по машине и спас сослуживцев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Боец специальной военной операции (СВО) Равиль Гайнулин выжил после удара украинского дрона по машине и спас сослуживцев. Его историю публикует ТАСС.

Передвигаясь по открытому участку местности, машина эвакуационной группы, в составе которой действовал Гайнулин, подверглась атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и получила серьезные повреждения. Один из российских военнослужащих был ранен.

Как пишет агентство, Гайнулин вынес пострадавшего в безопасную зону под прикрытием сослуживцев, которые рассредоточились и подготовились к отражению возможной повторной атаки беспилотников. Достигнув укрытия, Гайнулин оказал раненому первую помощь. Остановив кровотечение, он вернулся к машине и помог в ее починке. Вскоре группа смогла выдвинуться в путь и эвакуировать бойцов штурмовых подразделений с линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что другой боец СВО с помощью детали обмундирования спас сослуживца и себя от удара украинского беспилотника. За доли секунды он отцепил передний модуль бронежилета и бросил его в дрон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике». В Польше Дмитриева и Маска обвинили в желании разделить Европу. Что на это ответили в России?

    Медведчук предрек окончание западной помощи Украине

    Россиянин сломал жене нос из-за остатков чистящего средства в раковине

    Долина высказалась о разумности покупательницы ее квартиры

    В России спрогнозировали снижение продаж одного вида машин

    Производство алкоголя в России сократилось

    В США раскрыли отношение Трампа к переговорам по Украине

    Тренер клуба РПЛ назвал бессмысленной дальнейшую игру в чемпионате с текущим составом

    Малышева назвала смертельно опасный для человека противозаконный продукт

    Туристку изнасиловал местный житель во время отдыха в Албании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok