Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:47, 17 декабря 2025Ценности

Шайю ЛаБафа сняли на улице с новым имиджем

Актера Шайю ЛаБафа сняли на улице с бритой головой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-Media.com

Американского актера Шайю ЛаБафа сняли с новым имиджем. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 39-летнюю звезду на улице в Лос-Анджелесе. Артист прогуливался со стаканом кофе в руках, разговаривая по телефону. Он предстал перед камерами в красной футболке с названием команды San Francisco 49ers, которую заправил в спортивные штаны.

При этом ЛаБаф продемонстрировал бритую голову и короткую щетину на лице.

Материалы по теме:
Знаменитый грешник Шайа ЛаБаф сыграл легендарного святого в «Молодом Папе». Что из этого вышло?
Знаменитый грешник Шайа ЛаБаф сыграл легендарного святого в «Молодом Папе».Что из этого вышло?
16 июня 2023
«Я не хотел жить» Шайа ЛаБаф был одним из самых ярких молодых актеров Голливуда. Почему он скатился на самое дно?
«Я не хотел жить»Шайа ЛаБаф был одним из самых ярких молодых актеров Голливуда. Почему он скатился на самое дно?
28 июля 2024

Ранее в декабре сообщалось, что американский актер Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу сыгранного им в фильме «Титаник» Джека Доусона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию

    Юрист внес ясность в важный вопрос о воинском учете

    Школьники хватаются за ножи. Что делать, чтобы уберечь ребенка от беды

    Лувр продолжил работу на фоне забастовки рабочих

    Возвращение снега и морозов пообещали жителям Москвы

    Хакеры пригрозили выложить данные пользователей самого популярного в мире порносайта

    Захарова раскрыла помощь Таджикистану в деле о трагедии в школе

    На Украине возмутились блэкаутом в Одессе вместо обещанной Москвы

    Бывший глава управления Минобороны России сел за взятку от директора швейной фабрики

    Блогерша помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok