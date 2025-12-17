Соединение РВСН перевооружили на межконтинентальные «Ярсы»

Каракаев: Перевооружение Козельского соединения РВСН на ракеты «Ярс» завершили

Перевооружение Козельского ракетного соединения на современные комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) шахтного базирования завершили на этой неделе. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью «Красной звезде».

Он отметил, что РВСН — это наземный компонент стратегических ядерных сил (СЯС) России. В них сосредоточено более двух третей носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале российских СЯС.

«Еще в 2024 году в интервью вашему изданию я сказал, что перевооружение Козельского ракетного соединения будет завершено к концу 2025 года. И действительно, на этой неделе в Калужской области в шахту была загружена последняя межконтинентальная баллистическая ракета РКСН "Ярс", поставив точку в этом знаковом событии», — сказал он.

В октябре в России выполнили пуск МБР «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.