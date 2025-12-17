Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:22, 17 декабря 2025Наука и техника

Соединение РВСН перевооружили на межконтинентальные «Ярсы»

Каракаев: Перевооружение Козельского соединения РВСН на ракеты «Ярс» завершили
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Перевооружение Козельского ракетного соединения на современные комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) шахтного базирования завершили на этой неделе. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью «Красной звезде».

Он отметил, что РВСН — это наземный компонент стратегических ядерных сил (СЯС) России. В них сосредоточено более двух третей носителей ядерного оружия, имеющихся в арсенале российских СЯС.

«Еще в 2024 году в интервью вашему изданию я сказал, что перевооружение Козельского ракетного соединения будет завершено к концу 2025 года. И действительно, на этой неделе в Калужской области в шахту была загружена последняя межконтинентальная баллистическая ракета РКСН "Ярс", поставив точку в этом знаковом событии», — сказал он.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

В октябре в России выполнили пуск МБР «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Фон дер Ляйен впала в отчаяние из-за России

    Путин вручил освободившим Северск Героям России «Золотые Звезды»

    Принимавшую роды у известной российской блогерши женщину задержали

    Валуев объяснил задержание Семака с женой в Германии

    Правдивость прогнозов погоды на Новый год оценили

    В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной

    Коломойский сделал резонансное заявление о коррупционной схеме Миндича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok