Сосед России начнет отправлять преступников в тюрьмы за нападения на медиков

В Казахстане приняли закон, дающий 12 лет тюрьмы за нападения на медиков

Нижняя палата парламента Казахстана Мажилис, приняла закон, предусматривающий до 12 лет тюремного заключения для преступников, обвиненных в нападении на медиков и водителей бригад скорой помощи. Об этом сообщает портал Zakon.kz.

«Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на ужесточение уголовного наказания за проявленное насилие в отношении указанных лиц посредством введения в Уголовный кодекс Республики Казахстан новой статьи и установления наказания в зависимости от тяжести преступления — от штрафа до лишения свободы», — приводит издание текст документа.

Кроме того, отмечается, что поводом для принятия такого закона стал ряд скандальных случаев.

2 сентября медики из России и Казахстана спасли пассажиру жизнь в его день рождения на рейсе из Алма-Аты в Казань. Мужчина на борту самолета потерял сознание — его давление резко упало до 70/30 миллиметров ртутного столба. Ситуация требовала срочного медицинского вмешательства. На том же рейсе летели медсестры Алматинского онкологического центра Алтынай Картабаева и Айдильда Конакбаева, а также врач ультразвуковой диагностики из Казани Наиля Ровкач.