20:55, 2 сентября 2025Путешествия

Медики из России и Казахстана спасли жизнь пассажира самолета в его день рождения

Медики из России и Казахстана спасли жизнь пассажира на рейсе в Казань
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Медики из России и Казахстана спасли жизнь пассажира в его день рождения на рейсе из Алма-Аты в Казань. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики в официальном Telegram-канале.

Мужчина на борту самолета потерял сознание — его давление резко упало до 70/30 миллиметров ртутного столба. Ситуация требовала срочного медицинского вмешательства. На том же рейсе летели медсестры Алматинского онкологического центра Алтынай Картабаева и Айдильда Конакбаева, а также врач ультразвуковой диагностики из Казани Наиля Ровкач.

Они провели инфузионную терапию на борту, что помогло вернуть пострадавшего в сознание. Благодаря слаженным действиям пассажира удалось спасти.

Ранее на рейсе Сочи — Иваново сразу четверым пассажирам стало плохо. Ситуацию спасли летевшие на борту врач-кардиолог и терапевт, состояние всех смогли стабилизировать до посадки самолета.

