В Британии заявили о зависимости гарантий безопасности для Украины от России

Spectator: ЕС и Киеву придется считаться с позицией РФ по гарантиям безопасности

Странам ЕС и Киеву стоит отказаться от иллюзий и признать, что в вопросе гарантий безопасности придется считаться с российской стороной, то есть их состав будет зависеть от позиции РФ. Причина в том, что ВС России добиваются успехов на поле боя, обратил внимание колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.

«Наилучшим возможным вариантом станет формула, приемлемая не только для Украины, Европы и США, но и в конечном счете для Кремля тоже. Любой, кто не согласен с этим, может вступить в войну с РФ, одолеть [президента России Владимира] Путина и навязать условия. Есть желающие?» — предложил Мэттьюс.

По мнению колумниста, европейские лидеры не хотят и не могут обеспечить Украину оборудованием, средствами и живой силой, чтобы она смогла одержать победу в конфликте.

Он выделил три ключевые слабости в позиции Евросоюза. Во-первых, заблуждение, что переговоры о мире ведутся с президентом США Дональдом Трампом, «в то время как последнее слово остается за Путиным».

«Во-вторых, Европа, похоже, считает, что, если Украина продержится еще немного, то Россия будет на грани военного и экономического краха. И одновременно с этим говорят, что РФ настолько сильна, что следует опасаться реального вторжения в ближайшем будущем. Эти два утверждения не могут быть оба верны», — подчеркнул Мэттьюс.

В-третьих, европейские страны, вероятно, не понимают, что время не на стороне Киева, заключил коллумнист, отметив военные успехи российских войск. Он указал, что именно европейцы выступают препятствием для заключения мира.

«Несмотря на всю пафосную риторику, мы можем быть уверены в одном: гарантии безопасности, предложенные Зеленскому, не обяжут Запад воевать за Украину», — резюмировал журналист.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представители США и Евросоюза договорились предоставить Киеву схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении украинского конфликта.