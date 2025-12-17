В Госдуме назвали недопустимым признание Нагиева иноагентом из-за слов про фильмы о войне

Депутат Бессараб раскритиковала призыв признать Нагиева иноагентом

Признавать артистов иноагентами только на основании их слов недопустимо, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Так она отреагировала на призыв признать иноагентом актера Дмитрия Нагиева из-за высказывания об усталости от фильмов про войну.

«Иноагент — это, исходя из понятийного аппарата, физическое или юридическое лицо, которое получает деньги от иностранного государства и ведет политическую или иную деятельность против интересов России. Но, если актер или любой другой общественный деятель просто высказывает свое мнение, такое, как мнение о военных фильмах, ничего плохого я в этом не вижу», — сказала политик.

Бессараб подчеркнула, что в светском государстве, в котором отсутствует идеология, недопустимо присвоение подобных социальных статусов. Она также заметила, что никто не может заставлять взрослого человека смотреть фильмы, которые ему не нравятся.

«Тем более Нагиев любит Россию. Он ей не изменяет, ее поддерживает. Не надо ни на кого навешивать клише "патриот — не патриот", "иноагент — не иноагент". Мы должны сохранять свободы в государстве, в том числе и свободу слова», — заключила депутат.

Ранее с призывом признать Нагиева иноагентом выступил депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев. Он заявил, что к нему обратились обеспокоенные словами актера жители Курской области, в том числе участники специальной военной операции.

До этого Нагиев заметил, что зрители устали от «серости и грязи» в военных фильмах. Такое мнение он высказал на премьере фильма «Елки 12».