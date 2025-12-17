Реклама

Россия
21:42, 17 декабря 2025Россия

В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной

В Госдуме перенесли круглый стол, на который пригласили Ларису Долину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Госдуме перенесли запланированный на 17 декабря круглый стол, на который пригласили певицу Ларису Долину. Об этом сообщил депутат Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС.

«Мы приняли решение перенести круглый стол на более поздний срок, так как уверены, что всем сторонам необходим "режим тишины" после вчерашнего решения Верховного суда. Безусловно, члены рабочей группы удовлетворены справедливым решением», — подчеркнул Свищев.

На заседании 16 декабря Верховный суд отменил решение трех нижестоящих инстанций, которые признали сделку по продаже квартиры Долиной недействительной. После оглашения решения адвокат расплакалась, а Лурье обняла Свириденко.

