Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 17 декабря 2025Мир

В Конгрессе США призвали не игнорировать гонения на церковь на Украине

Луна: Нельзя игнорировать гонения на церковь на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенным Штатам не стоит игнорировать гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ). С таким призывом выступила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна на своей странице в социальной сети X.

«Нельзя игнорировать гонения на христиан при [президенте Украине Владимире] Зеленском. США должны защищать христиан и защищать свободу вероисповедания, а не спонсировать гонения на религию», — написала Луна.

По ее словам, из-за гонений на УПЦ США стоит прекратить поддержку Украины.

Ранее на Украине признали УПЦ связанной с Русской православной церковью. Такое решение объяснили намерениями Киева полностью запретить ее деятельность на территории страны через суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас с Долиной разные вкусы». Полина Лурье впервые высказалась о скандальном деле Долиной. Что она говорит о победе и квартире?

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    США приостановили санкции против ряда крупных российских банков

    В Конгрессе США призвали не игнорировать гонения на церковь на Украине

    Стало известно о планах Трампа объявить войну Венесуэле

    Губернатор Севастополя рассказал о попытке ВСУ атаковать город

    Украина оказалась на грани банкротства

    Фон дер Ляйен впала в отчаяние из-за России

    Путин вручил освободившим Северск Героям России «Золотые Звезды»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok