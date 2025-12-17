В Конгрессе США призвали не игнорировать гонения на церковь на Украине

Луна: Нельзя игнорировать гонения на церковь на Украине

Соединенным Штатам не стоит игнорировать гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ). С таким призывом выступила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна на своей странице в социальной сети X.

«Нельзя игнорировать гонения на христиан при [президенте Украине Владимире] Зеленском. США должны защищать христиан и защищать свободу вероисповедания, а не спонсировать гонения на религию», — написала Луна.

По ее словам, из-за гонений на УПЦ США стоит прекратить поддержку Украины.

Ранее на Украине признали УПЦ связанной с Русской православной церковью. Такое решение объяснили намерениями Киева полностью запретить ее деятельность на территории страны через суд.