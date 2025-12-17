В Москве 69-летний пенсионер попал в больницу после секса с элементами БДСМ

В Москве госпитализировали 69-летнего пенсионера, которому стало плохо после секса с элементами БДСМ. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, мужчину доставили в больницу в сопровождении молодой женщины. На руках пациента врачи обнаружили следы, которые могут остаться от наручников или веревки.

Как выяснилось, во время полового акта пенсионер почувствовал сжатие в груди и боль, отдающую в левую руку, шею и спину. Кроме того, у него поднялось давление. В результате обследование выявило инфаркт. Мужчину удалось спасти. Сейчас он находится под присмотром медиков.

Ранее в Санкт-Петербурге у 56-летнего мужчины остановилось сердце во время секса. Как сообщила вызвавшая скорую девушка, в ходе близости россиянин попросил минуту на отдых, так как почувствовал себя плохо. Однако прибывшие на место медики только констатировали смерть петербуржца.