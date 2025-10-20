У россиянина остановилось сердце во время секса

Mash: В Петербурге у 56-летнего мужчины остановилось сердце во время свидания

В Санкт-Петербурге у 56-летнего мужчины остановилось сердце во время секса. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным российского издания, события разворачивались в квартире на проспекте Науки. Спутница оказалась моложе горожанина. Девушка пояснила, что в процессе близости мужчина попросил минуту на отдых. Тогда же она поняла, что нужно вызывать скорую помощь.

Прибывшие медики не смогли реанимировать петербуржца.

