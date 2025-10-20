Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 20 октября 2025Россия

У россиянина остановилось сердце во время секса

Mash: В Петербурге у 56-летнего мужчины остановилось сердце во время свидания
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге у 56-летнего мужчины остановилось сердце во время секса. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным российского издания, события разворачивались в квартире на проспекте Науки. Спутница оказалась моложе горожанина. Девушка пояснила, что в процессе близости мужчина попросил минуту на отдых. Тогда же она поняла, что нужно вызывать скорую помощь.

Прибывшие медики не смогли реанимировать петербуржца.

До этого сообщалось, что в Краснодаре местная жительница упала с 11-го этажа во время секс-вечеринки свингеров. Журналисты выяснили, что 41-летней женщине не понравилась смена партнера и она вышла в подъезд, упав с лестничной клетки.

Еще раньше врачи достали огурец из жительницы Уфы. Овощ оказался в теле 21-летней россиянки после экстремальных секс-практик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Опухоль мозга научились выявлять без МРТ и анализов

    Украинская разведка заявила о начале Россией серийного производства реактивных авиабомб

    В России резко отреагировали на переименование улиц в Николаеве

    Пережившего смертельную атаку российского военного сняли на видео

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Зеленский назвал возможных поставщиков газа для Украины

    Дачникам раскрыли секрет долгой службы фасада

    В Подмосковье спасатели откачали кислородом пострадавших при пожаре голубей

    Россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости