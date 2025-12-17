В регионе России пациенты пожаловались на требования сдавать деньги на шприцы и лекарства

В Волгоградской области пациенты больниц пожаловались на требования медицинских организаций сдавать деньги на лекарства, бинты, шприцы и прочие расходные материалы. Об этом пишет V1.RU.

Пациенты Клинической больницы скорой медицинской помощи №1 5 Красноармейского района первыми заявили, что медперсонал якобы вынуждает их сдавать деньги на жизненно необходимые препараты, перевязочные средства и материалы для инфузионной терапии. При этом в администрации медучреждения эту информацию отвергли, заявив, что в больнице имеются все необходимые материалы.

«Нас проинформировали о том, что заканчиваются системы для капельниц и в скором времени нужно докупить за свой счет эти средства», — рассказала местная жительница.

Другая пациентка этой же больницы заявила, что перед операцией по удалению желчного пузыря ей предоставили целый список медикаментов, которые необходимо купить. В нем значились физраствор, шприцы и ряд медикаментов.

«Я спрашиваю: "Неужели в больнице нет физраствора, шприцов — элементарных вещей?" Они говорят, что нет, и не объясняют, с чем это связано. А как мне быть? У меня, может, тоже денег нет. Ну, говорят, нет денег, значит вместо лапароскопии полоснем (сделаем полостную операцию — прим. «Ленты.ру») вас, да и все. Тут хочешь не хочешь, а пришлось все это дело покупать», — посетовала россиянка.

Еще одна жительница раскрыла сумму пребывания в государственной больнице. По ее словам, когда ее мать сломала шейку бедра, месяц лечения в медучреждении обошелся в 300 тысяч рублей, включая стоимость операции и протеза.

«Младший медицинский персонал прям в распечатанном виде выдает всем такие листочки, на которых список: мешки для мусора, бинты, шприцы, перчатки, физрастворы, подгузники. В общем, по сути, предоставляют только койку и руки доктора», — заявила собеседница издания.

С аналогичной ситуацией столкнулись пациенты в 25-й больнице Дзержинского района. Россиянка рассказала, что за две недели, пока ее дедушка проходил лечение с диагнозом спинальный и ишемический инсульт, на лекарства было потрачено 20 тысяч рублей. «Врач сказал, что нужно купить физраствор, систему для капельниц, шприцы, лекарства для уколов. Я пошла и купила все. На вопрос, почему у вас нет лекарств, мне ответили: "Это не к нам вопрос". Я пыталась возразить, но мне сказали: "Вам же нужно лечение"», — вспомнила она.

Пациентка больницы № 4 Тракторозаводского района заявила, что медперсонал является таким же заложником ситуации, как и пациенты. «Со слов самих сотрудников, лекарств в больнице более чем достаточно, но главврач дала такое указание. Кто поверит и проверит?» — рассказала она в беседе с изданием, добавив, что ей пришлось купить за свой счет физраствор и медпрепарат.

