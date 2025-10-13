Россия
13 октября 2025Россия

Стало известно о возможных сложностях с получением россиянами медицинского оборудования

РБК: Пациенты пожаловались на сложности с получением оборудования при диабете
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Российские пациенты пожаловались на сложности с получением медицинского оборудования, необходимого при сахарном диабете — систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). О возможных проблемах в этой сфере стало известно из публикации РБК.

Издание со ссылкой на Московскую диабетическую ассоциацию сообщает, что около семи тысяч пациентов, которые ранее пользовались системой НМГ, не смогли добиться проведения врачебной комиссии, которая подтвердила бы необходимость выдачи оборудования. Также некоторые пациенты пожаловались, что не смогли получить упомянутые системы, несмотря на одобрение комиссий.

В свою очередь, представители департамента здравоохранения заявили, что не фиксировали случаев отказа в проведении комиссий при наличии показаний, а также жалоб на невыдачу систем НМГ.

Ранее россиян призвали массово протестировать на опасное заболевание, которым, по предварительной оценке болеют уже 10 миллионов жителей страны.

