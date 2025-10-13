Стало известно о возможных сложностях с получением россиянами медицинского оборудования

РБК: Пациенты пожаловались на сложности с получением оборудования при диабете

Российские пациенты пожаловались на сложности с получением медицинского оборудования, необходимого при сахарном диабете — систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). О возможных проблемах в этой сфере стало известно из публикации РБК.

Издание со ссылкой на Московскую диабетическую ассоциацию сообщает, что около семи тысяч пациентов, которые ранее пользовались системой НМГ, не смогли добиться проведения врачебной комиссии, которая подтвердила бы необходимость выдачи оборудования. Также некоторые пациенты пожаловались, что не смогли получить упомянутые системы, несмотря на одобрение комиссий.

В свою очередь, представители департамента здравоохранения заявили, что не фиксировали случаев отказа в проведении комиссий при наличии показаний, а также жалоб на невыдачу систем НМГ.

