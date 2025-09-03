Россиян призвали массово протестировать на опасное заболевание

Главный пульмонолог Минздрава Авдеев призвал россиян провериться на ХОБЛ

Жителей России следует массово протестировать на опасное заболевание — хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Для этого нужно сделать спирометрию, заявил «Ленте.ру» академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

По его словам, пациентам с так называемым «кашлем курильщика» ставят неверный диагноз, однако спирометрия может помочь выявить истинную причину плохого самочувствия пациента.

Нередко пациентам ошибочно ставят диагноз «хронический бронхит» — у нас в стране статистика по этому заболеванию раза в два завышена. Если же посмотреть на этих больных, у многих из них десятилетний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ Сергей Авдеев главный внештатный пульмонолог Минздрава России

Авдеев подчеркнул, что провериться следует всем курильщикам в возрасте от 40 лет. «Это простое исследование поможет выявлять больных ХОБЛ в два-четыре раза чаще», — подытожил он.

Кроме того, эксперт Минздрава отмечал, что зачастую потребители табака относятся к одышке и «кашлю курильщика» как к норме, однако эти симптомы могут указывать на опасное заболевание.