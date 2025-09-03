Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:30, 3 сентября 2025РоссияЭксклюзив

Россиян призвали массово протестировать на опасное заболевание

Главный пульмонолог Минздрава Авдеев призвал россиян провериться на ХОБЛ
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Жителей России следует массово протестировать на опасное заболевание — хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Для этого нужно сделать спирометрию, заявил «Ленте.ру» академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

По его словам, пациентам с так называемым «кашлем курильщика» ставят неверный диагноз, однако спирометрия может помочь выявить истинную причину плохого самочувствия пациента.

Нередко пациентам ошибочно ставят диагноз «хронический бронхит» — у нас в стране статистика по этому заболеванию раза в два завышена. Если же посмотреть на этих больных, у многих из них десятилетний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ

Сергей Авдеевглавный внештатный пульмонолог Минздрава России
Материалы по теме:
«90 процентов не знают о диагнозе» Скрытая эпидемия поражает бедных россиян. Заболели уже 10 миллионов человек
«90 процентов не знают о диагнозе»Скрытая эпидемия поражает бедных россиян. Заболели уже 10 миллионов человек
Сегодня
«Боль адская». Россияне теряют здоровье, а экономика — миллиарды рублей ежегодно из-за волчанки. Почему так происходит?
«Боль адская».Россияне теряют здоровье, а экономика — миллиарды рублей ежегодно из-за волчанки. Почему так происходит?
25 августа 2025

Авдеев подчеркнул, что провериться следует всем курильщикам в возрасте от 40 лет. «Это простое исследование поможет выявлять больных ХОБЛ в два-четыре раза чаще», — подытожил он.

Кроме того, эксперт Минздрава отмечал, что зачастую потребители табака относятся к одышке и «кашлю курильщика» как к норме, однако эти симптомы могут указывать на опасное заболевание.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Названа цена самой просторной квартиры в Сочи

    «Роза Хутор» отправит спасателей искать пропавшего в горах россиянина

    В Киеве прозвучали взрывы

    Расхитители могил стали торговать черепами, мумиями и кошельками из человеческой кожи

    Россиян призвали массово протестировать на опасное заболевание

    Россиянин продал мужчину за колбасу и получил 10 лет колонии

    В бундестаге предложили взыскать компенсации за взрывы «Северных потоков»

    Ксения Собчак запретила шутить про 3 сентября

    Названа неожиданная польза черники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости