Экономика
18:16, 17 декабря 2025Экономика

В России ужесточили наказание за тонировку машин

В России иностранцев накажут за тонировку авто
Светлана Ходос

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Госдума приняла в III чтении законопроект, предполагающий изменение формулировки статьи Кодекса об административных правонарушениям (КоАП) в части ответственности за нанесение затемненной пленки на лобовое и передние стекла автомобилей. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Предполагается, что нововведения уравняют в обязанностях владельцев автомобилей с российскими и иностранными госномерами в части тонировки. Для этого потребовалось внести поправки в часть 3.1 статьи 12.5 КоАП и сменить формулировку с «Таможенного регламента о безопасности колесных транспортных средств» на «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

Сегодня формально инспекторы ГИБДД не имеют право наказывать нарушителей, которые передвигаются на машинах с иностранными регистрационными знаками, так как они не попадают под действие Техрегламента. Как правило, речь идет о гражданах Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. Новая формулировка устраняет этот пробел.

Требования к светопропусканию стекол остались без изменений. Обычные должны пропускать не менее 70 процентов света, бронированные — не менее 60 процентов. На задние стекла можно наносить затемненную и цветную пленку без ограничений.

Нарушителей ожидает штраф в размере 500 рублей. Кроме того, инспекторы вправе выписать требование об устранении нарушения, игнорирование которого может обернуться штрафом в размере от 2 000 до 4 000 рублей, либо административным арестом на 15 суток.

