Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:35, 17 декабря 2025Забота о себе

Врач сравнила пользу черного и зеленого чая

Гастроэнтеролог Кашух: Крепко заваренный чай может провоцировать изжогу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух сравнила пользу черного и зеленого чая. В беседе с изданием РИАМО она заявила, что решающее значение в этом вопросе имеет не вид чая, а крепость напитка.

«Сырье для зеленого и черного чая получают с одного растения. Разница лишь в степени ферментации», — объяснила врач. Она уточнила, что зеленый чай содержит больше антиоксидантов катехинов, однако в то же время черный чай богат другими соединениями с антиоксидантными свойствами — теафлавинами.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

По словам Кашух, польза напитка для здоровья зависит не от вида чая, а от такого, как его приготовили. Гастроэнтеролог объяснила, что слишком крепко заваренный чай (и черный, и зеленый), особенно если пить его натощак, может провоцировать изжогу и негативно влиять на усвоение железа.

При этом она уточнила, что людям с чувствительным желудком крепкий зеленый чай часто вредит больше, чем черный.

Ранее эндокринолог Маргарита Белоусова рассказала, какие риски для здоровья несет злоупотребление майонезом. По ее словам, в состав майонеза промышленного производства часто входят трансжиры, опасные тем, что повышают риск развития атеросклероза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» высказалась о деле Долиной

    Россиянам рассказали об опасности сильных землетрясений в Крыму

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok