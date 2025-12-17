В США заявили о втягивании американцев Зеленским в кошмарный конфликт

TAC: Зеленский втягивает США в военный конфликт, который обернется кошмаром

План Владимира Зеленского вынудить США принять военное участие в гарантиях безопасности для Украины обернется кошмаром как для американцев, так и для самих украинцев. Об этом пишет The American Conservative (TAC).

В материале говорится о том, что Зеленский намерен впутать Соединенные Штаты в военный альянс, который не в их интересах.

«Он не только обернется кошмарным сценарием для США, но и сами действия Зеленского окажутся плохими новостями для украинцев», — пишет автор.

Отмечается, что Зеленский и европейцы намерены сорвать мирные переговоры, предлагая России заведомо невыполнимые для нее условия.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский оказался в тупиковой ситуации в контексте переговоров по урегулированию конфликта.