15:05, 17 декабря 2025Интернет и СМИ

В США заявили о втягивании американцев Зеленским в кошмарный конфликт

TAC: Зеленский втягивает США в военный конфликт, который обернется кошмаром
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

План Владимира Зеленского вынудить США принять военное участие в гарантиях безопасности для Украины обернется кошмаром как для американцев, так и для самих украинцев. Об этом пишет The American Conservative (TAC).

В материале говорится о том, что Зеленский намерен впутать Соединенные Штаты в военный альянс, который не в их интересах.

«Он не только обернется кошмарным сценарием для США, но и сами действия Зеленского окажутся плохими новостями для украинцев», — пишет автор.

Отмечается, что Зеленский и европейцы намерены сорвать мирные переговоры, предлагая России заведомо невыполнимые для нее условия.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский оказался в тупиковой ситуации в контексте переговоров по урегулированию конфликта.

