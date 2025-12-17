На Украине заявили о незавидном положении Зеленского из-за переговоров

Кулеба: Зеленский находится в тупике из-за урегулирования украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тупиковой ситуации в контексте переговоров по урегулированию конфликта, его положение незавидное. Об этом заявил экс-глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Le Point.

По словам дипломата, Зеленский вынужден принимать сложные решения.

«Он должен будет принимать решение сам. Я ему совсем не завидую. Здесь нет возможных верных решений. Есть плохие решения и еще хуже. Он должен будет сделать выбор», — сказал Кулеба.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что документы с предложениями Европейского союза и Киева покажут, насколько Зеленский реально хочет мира.