Бывший СССР
14:52, 17 декабря 2025

На Украине заявили о незавидном положении Зеленского из-за переговоров

Кулеба: Зеленский находится в тупике из-за урегулирования украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тупиковой ситуации в контексте переговоров по урегулированию конфликта, его положение незавидное. Об этом заявил экс-глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Le Point.

По словам дипломата, Зеленский вынужден принимать сложные решения.

«Он должен будет принимать решение сам. Я ему совсем не завидую. Здесь нет возможных верных решений. Есть плохие решения и еще хуже. Он должен будет сделать выбор», — сказал Кулеба.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что документы с предложениями Европейского союза и Киева покажут, насколько Зеленский реально хочет мира.

