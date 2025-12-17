Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:16, 17 декабря 2025Культура

Звезда «Крика» Самара Уивинг станет мамой

33-летняя звезда фильма «Крик 6» Самара Уивинг объявила о своей беременности
Андрей Шеньшаков

Фото: @samweaving

Актриса Самара Уивинг, дочь известного актера Хьюго Уивинга и звезда фильмов «Крик 6» и «Я иду искать», объявила о беременности. Радостным событием она поделилась с подписчиками в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя артистка показала кадры с округлившимся животом. Самара должна стать мамой уже в начале 2026 года. Несмотря на свое положение, Уивинг продолжает активно участвовать в промокампании своего нового фильма «Я иду искать 2: Вот и я».

В 2020 году актриса шестой части «Крика» вышла замуж за режиссера и сценариста Джимми Уордена. Церемония прошла практически в домашней обстановке из-за пандемии коронавируса.

В 2023 году состоялся релиз фильма «Крик 6» — второго после перезагрузки знаменитой франшизы Уэса Крэйвена и Кевина Уильямсона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    В США в словах Путина об «Орешнике» увидели сигнал для союзников Украины

    Победитель популярного шоу упал и разбил голову

    Кардиолог перечислил правила измерения давления

    Турист пошел в бар с местными женщинами во время отдыха в Египте и получил ножом в живот

    Стало известно о желании Турции отказаться от российских С-400

    Анастасия Ивлеева попыталась надеть старые джинсы и раскрыла свой вес

    Премьер Италии предложила изъять активы России в других странах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok