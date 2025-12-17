Звезда «Крика» Самара Уивинг станет мамой

33-летняя звезда фильма «Крик 6» Самара Уивинг объявила о своей беременности

Актриса Самара Уивинг, дочь известного актера Хьюго Уивинга и звезда фильмов «Крик 6» и «Я иду искать», объявила о беременности. Радостным событием она поделилась с подписчиками в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя артистка показала кадры с округлившимся животом. Самара должна стать мамой уже в начале 2026 года. Несмотря на свое положение, Уивинг продолжает активно участвовать в промокампании своего нового фильма «Я иду искать 2: Вот и я».

В 2020 году актриса шестой части «Крика» вышла замуж за режиссера и сценариста Джимми Уордена. Церемония прошла практически в домашней обстановке из-за пандемии коронавируса.

В 2023 году состоялся релиз фильма «Крик 6» — второго после перезагрузки знаменитой франшизы Уэса Крэйвена и Кевина Уильямсона.