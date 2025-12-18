Реклама

09:17, 18 декабря 2025

Популярная блогерша попала в страшное ДТП

Бразильская блогерша Алин Кристина Далмолин попала ДТП и не выжила
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @alinecdalmolin

Популярная бразильская блогерша Алин Кристина Далмолин попала в страшное ДТП и не выжила. Об этом пишет издание People.

Сообщается, что автомобиль, в котором находилась блогерша, врезался в столб электропередачи. В тот момент Далмолин была на пассажирском сиденье. В результате столкновения она получила черепно-мозговую травму, а также лишилась руки.

Прибывшие медики погрузили пострадавшую в машину скорой помощи, однако она скончалась по дороге в больницу.

Женщина-водитель, по вине которой случилось ДТП, покинула место происшествия и попыталась скрыться, но ее задержала полиция. По предварительной информации, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда врезалась в столб. Задержанную доставили в суд, где ей было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Вскоре она была освобождена под залог в размере 30 тысяч бразильских реалов (примерно 436,9 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в ДТП попал стример из США Джейлен Мелтон, известный как MeltIsLIVE. Он потерял управление и врезался в другую машину — это произошло во время онлайн-трансляции.

