Дочь Пескова показала фигуру в бикини

Дочь Дмитрия Пескова Елизавета показала фигуру в бикини

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета показала фигуру в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя блогерша предстала перед камерой в полный рост. Она позировала на фоне моря в нюдовом бикини и завязанной на бедрах мини-юбке. Кроме того, девушка прошлась по пляжу в обнажающих ягодицы красных трусах.

При этом наследница политика отметила, что данные снимки были сделаны во время ее отпуска в ноябре. На размещенных кадрах она также наблюдала за дельфинами во время морской прогулки, исследовала подводный мир и занималась гончарным ремеслом.

