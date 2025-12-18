SuperJob: Доля дарящих сотрудникам подарки на Новый год компаний снизилась

В 2025 году компании в России перестали дарить подарки сотрудникам на Новый год. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков, доля компаний, которые готовят подарки для коллектива, снизилась почти в полтора раза — с 42 до 29 процентов в годовом выражении.

При этом подарки для клиентов и партнеров готовит треть (35 процентов) компаний. В основном в качестве презента выступают календари и брендированная канцелярия с символикой компании. Также среди популярных сладкие наборы и чайно-кофейные композиции, алкоголь и сувениры.

Как показал отчет группы «Деловые решения и технологии» (ДРТ), средний новогодний бюджет россиян вырос за год на 13 процентов и составит около 37,3 тысячи рублей. Среди получаемых подарков большинство респондентов (56 процентов) хотят увидеть деньги. При этом число готовых подарить их оказалось почти вдвое меньшим (29 процентов). Также многие россияне рассчитывают получить в качестве новогодних подарков товары для дома (39 процентов) и электронику (33 процента).