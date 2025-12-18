Реклама

19:46, 18 декабря 2025Бывший СССР

Лукашенко объявил о планах на выборы президента в 2030 году

Лукашенко заявил, что не гарантирует участие в выборах президента в 2030 году
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не гарантирует участие в выборах президента республики в 2030 году. Его слова передает РИА Новости.

«Гарантирую, что буду здоров, но не гарантирую участие в выборах», — заявил глава республики.

Белорусский лидер также отметил, что со здоровьем у него все нормально, параллельно выразив надежду, что так будет продолжаться и дальше.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина может полностью исчезнуть с географической карты. Условием для такого сценария может послужить продолжение конфликта с Россией, отметил он.

