МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

Временный поверенный в делах России был вызван в МИД Эстонии

Временный поверенный в делах России был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии. Информация об этом появилась на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня, 18 декабря, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации для выражения протеста и передачи официальной ноты по поводу незаконного пересечения временной контрольной линии между Эстонией и Россией, которое произошло вчера, 17 декабря», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, российские пограничники якобы без разрешения пересекли границу Эстонии на судне на воздушной подушке в районе реки Нарва.

Ранее сообщалось, что Эстония начала устанавливать бетонные бункеры на границе с Россией и столкнулась с рядом трудностей. Проект запустили на год позже, чем планировалось, из-за проблем с закупками.