Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:41, 18 декабря 2025Экономика

Мировые цены на золото выросли до максимума

Стоимость золота на бирже Comex превысила 4409 долларов за тройскую унцию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ходе торгов в четверг, 18 декабря, стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года достигла исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи.

На пике котировки драгоценного металла достигли отметки в 4409,45 доллара за тройскую унцию. Столь высоких значений не фиксировалось на торговой площадке за всю историю наблюдений. Ближе к 20:30 по московскому времени стоимость тройской унции опустилась примерно до 4362 долларов. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 0,28 процента.

Аналитики связывали наблюдающееся удорожание драгметалла в том числе с ослаблением курса доллара к основным мировым валютам и напряженной геополитической ситуацией с учетом разногласий США и Венесуэлы, а также России и Украины. На этом фоне, отмечали эксперты, золото традиционно воспринимается участниками глобального рынка в качестве «актива-убежища».

Ранее специалисты Deutsche Bank не исключили, что в 2026 году стоимость золота может преодолеть отметку в 4450 долларов за тройскую унцию. На изменение прогнозной оценки повлияла ограниченность глобального предложения драгметалла на фоне стабильно высокого спроса. На соотношение оказывает давление в том числе повышенный интерес мировых центробанков к слиткам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить «балаган». Генерал ответил угрозой

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Наркотики и бомбу нашли у готовившего подрыв моста в российском городе

    Кремль пообещал ответить на конфискацию российских активов Западом

    В ВСУ рассказали о последствиях российских атак по мостам в Одесской области

    В Китае спрогнозировали гибель десятков миллионов людей в случае вторжения в Калининград

    На Украине разработали «Сирко» для разминирования

    Мировые цены на золото выросли до максимума

    Дочь Пескова показала фигуру в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok