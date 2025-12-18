Мировые цены на золото выросли до максимума

Стоимость золота на бирже Comex превысила 4409 долларов за тройскую унцию

В ходе торгов в четверг, 18 декабря, стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года достигла исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи.

На пике котировки драгоценного металла достигли отметки в 4409,45 доллара за тройскую унцию. Столь высоких значений не фиксировалось на торговой площадке за всю историю наблюдений. Ближе к 20:30 по московскому времени стоимость тройской унции опустилась примерно до 4362 долларов. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 0,28 процента.

Аналитики связывали наблюдающееся удорожание драгметалла в том числе с ослаблением курса доллара к основным мировым валютам и напряженной геополитической ситуацией с учетом разногласий США и Венесуэлы, а также России и Украины. На этом фоне, отмечали эксперты, золото традиционно воспринимается участниками глобального рынка в качестве «актива-убежища».

Ранее специалисты Deutsche Bank не исключили, что в 2026 году стоимость золота может преодолеть отметку в 4450 долларов за тройскую унцию. На изменение прогнозной оценки повлияла ограниченность глобального предложения драгметалла на фоне стабильно высокого спроса. На соотношение оказывает давление в том числе повышенный интерес мировых центробанков к слиткам.