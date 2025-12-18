Власти Чечни ответили на заявления о мистификации с Кадыровым

Министр нацполитики ЧР Дудаев отверг обвинения в мистификации с Кадыровым

Министр нацполитики Чеченской Республики Ахмед Дудаев отверг обвинения в мистификации с главой региона Рамзаном Кадыровым. Об этом он написал в Telegram.

Чиновник опубликовал видео отрывка из передачи на канале «Ходорковский LIVE» (Михаил Ходорковский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, а также список террористов и экстремистов), где утверждается, будто «чеченские власти скрыли полное видео самой короткой за последние годы прямой линии с Кадыровым».

«Совсем кукушка поехала», — ответил на эти заявления Дудаев. Он добавил, что трансляция мероприятия велась в прямом эфире нескольких телеканалов, радиостанций, а также в соцсетях. «Любой желающий мог убедиться в этом лично», — сказал он.

Ранее Кадыров заявил о желании не доживать до старости, а покинуть мир всеми любимым. При этом он заверил, что с его здоровьем все в порядке, а слухи о проблемах назвал сплетнями.