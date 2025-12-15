Реклама

Кадыров заявил о желании покинуть мир всеми любимым

Глава Чечни Кадыров заявил, что хотел бы покинуть мир всеми любимым
Константин Лысяков
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хотел бы покинуть этот мир, пока он всеми любим. Слова политика приводит Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в Telegram.

При этом Кадыров заверил, что с его здоровьем все в порядке, а слухи о проблемах назвал сплетнями. «Недоброжелатели, конечно, не рады этому. А так, я бы сам не хотел дожить до старости. Хочу покинуть этот мир, пока я всеми любим», — сказал он.

Ранее глава Чечни заявил, что каждый раз, когда ему приписывают болезни, он делает 50 отжиманий.

В июле турецкие СМИ заявили, что Кадыров едва не утонул во время отдыха в Бодруме. По их данным, глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду», однако находившиеся рядом спасатели оказали своевременную помощь. В результате политика госпитализировали, утверждают местные журналисты.

