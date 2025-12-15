Кадыров заявил о желании покинуть мир всеми любимым

Глава Чечни Кадыров заявил, что хотел бы покинуть мир всеми любимым

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хотел бы покинуть этот мир, пока он всеми любим. Слова политика приводит Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» в Telegram.

При этом Кадыров заверил, что с его здоровьем все в порядке, а слухи о проблемах назвал сплетнями. «Недоброжелатели, конечно, не рады этому. А так, я бы сам не хотел дожить до старости. Хочу покинуть этот мир, пока я всеми любим», — сказал он.

Ранее глава Чечни заявил, что каждый раз, когда ему приписывают болезни, он делает 50 отжиманий.

В июле турецкие СМИ заявили, что Кадыров едва не утонул во время отдыха в Бодруме. По их данным, глава Чечни «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду», однако находившиеся рядом спасатели оказали своевременную помощь. В результате политика госпитализировали, утверждают местные журналисты.