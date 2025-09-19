Кадыров ответил на слухи о его болезнях

Кадыров заявил, что делает 50 отжиманий, когда ему озвучивают слухи о болезнях

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи, распространяемые по поводу его здоровья. Каждый раз, когда ему приписывают болезни, он делает 50 отжиманий, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Подобные слухи об ухудшении здоровья главы Чечни постоянно возникают в информационном поле. В июле Кадырову пришлось опровергнуть слухи о собственной смерти. Тогда в ходе совещания с членами правительства республики он сказал: «Не дождетесь».

«Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не все в порядке, делаю сразу 50 отжиманий», — сказал Кадыров.

Ранее Кадыров встретился с пятилетним Рахимом Куриевым, который отжался более четырех тысяч раз. От фонда Кадырова он подарил ему автомобиль Mercedes белого цвета.