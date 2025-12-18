Реклама

07:02, 18 декабря 2025

Мужчины и женщины пожаловались на уничтожающие желание во время секса вещи

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Женщины и мужчины пожаловались на вещи, уничтожающие, на их взгляд, желание во время секса. Эту тему они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Для некоторых таким препятствием становятся проблемы со здоровьем.

У меня сахарный диабет, и гипогликемия довольно часто сводит на нет все шансы продолжать, пока я не перекушу. Это очень неловко, особенно с новым партнером. Очень унизительно говорить кому-то: «Нет, на самом деле ты мне очень нравишься, но если я прямо сейчас не съем немного яблочного пюре, то потеряю сознание»

Paratrooper101xпользовательница Reddit

Несколько человек признались, что потеряли интерес к сексу, когда их назвали чужим именем.

А недавно мы занимались жестким сексом, и она воскликнула: «О, о, вот здесь, Майкл, пожалуйста». К вашему сведению, меня зовут не Майкл. Она уставилась на меня, осознав свою ошибку, перепугалась. Я сразу же остановился, оделся и ушел, не сказав ни слова. Отправил ей сообщение, чтобы она ушла из дома на несколько часов и я мог собрать свои вещи

Nephilim6853пользователь Reddit
У некоторых пропадает желание, когда они чувствуют, что в общении с партнером появились проблемы.

Например, если я чувствую, что что-то не так, а партнер просто игнорирует это или продолжает заниматься чем занимался, не интересуясь моим состоянием, это мгновенно рушит для меня атмосферу. Ощущение комфорта и уважения гораздо важнее всего остального

SweetpeaSmileyпользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины поделились самыми неожиданными комплиментами, которые им говорили во время секса. Один мужчина отметил, что услышал неожиданный комплимент от женщины, переживавшей развод с мужем-абьюзером.

