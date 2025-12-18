Реклама

На Украине описали мирное соглашение словами «плохое, очень плохое или его не будет»

Марина Совина
Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия описал возможное мирное соглашение с Россией, отметив, что хорошим оно не будет. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Оно будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет», — заявил политик. Он также ответил на вопрос о вероятности заключения соглашения на текущем этапе переговоров при сильном давление США. По его словам, при участии Вашингтона шанс есть, в то время как без него останется только военный путь разрешения конфликта.

Арахамия уточнил, что осталось, фактически, два больших нерешенных вопроса. Первый — это гарантии безопасности для Украины, Киев со времен переговоров в Стамбуле в 2022 году настаивает на четких и стопроцентных гарантиях, что боевые действия не возобновятся. В эффективности гарантий по аналогии с Пятой статьей Устава НАТО политик усомнился, поскольку они подразумевают в первую очередь консультации, и не являются обязывающими к военному вмешательству.

Второй вопрос территориальный, Россия настаивает на выходе ВСУ из подконтрольных им частей Донбасса, в то время как для Украины это красная линия. Глава фракции добавил, что даже в случае голосования, референдума или появления политиков, готовых передать территории, это невозможно имплементировать и реализовать на практике.

«Тогда единственным путем, по которому можно двигаться, если этот единственный вопрос не решен, — это что-то вокруг Донбасса делать, какие-то гибридные модели. Но для этого нужно, чтобы россияне к этому были готовы», — сказал политик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовят новые антироссийские санкции, рассчитывая надавить на Москву, если она откажется от мирного соглашения с Украиной.

