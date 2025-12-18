Реклама

19:38, 18 декабря 2025Мир

На Западе ответили на заявление Путина о территориях

Мема: Украина неизбежно потеряет территории, если переговоры будут сорваны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Украина неизбежно потеряет территории, в случае если переговоры по урегулированию конфликта будут сорваны. Об этом заявил Армандо Мема в соцсети X.

«Это неизбежно, если мирные переговоры провалятся, а Европейский союз делает все возможное, чтобы им помешать», — написал он.

По словам политика, если боевые действия продолжатся, российские войска могут дойти до Киева, что станет катастрофой для Европы. По этой причине Мема призвал европейских лидеров поддержать усилия президента США Дональда Трампа оп урегулированию конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае установит контроль над Донбассом и Новороссией военным или иным путем. Он также отметил, что Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, что позволило бы избежать боевых действий, однако украинские власти отказались.

