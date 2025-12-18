Набережная в российском городе превратилась в ледяное царство и попала на видео

Корабельная набережная во Владивостоке превратилась в ледяное царство. Видео опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Из-за шторма, мороза и сильного ветра даже фонари покрылись крупным слоем льда. На кадрах по ним бьют волны.

Во Владивостоке в четверг, 18 декабря, температура составила минус 6 градусов Цельсия, ночью ожидается похолодание до минус 7 градусов. В пятницу, 19 декабря, потеплеет до плюс 2 градусов.

Ранее жителей севера Урала, Восточной Сибири и Дальнего Востока предупредили о морозах до 40 градусов.

В Москве тем временем дождь смыл образовавшийся небольшой снежный покров.