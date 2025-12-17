Часть россиян предупредили о 40-градусных морозах

Вильфанд: На севере Урала и Дальнем Востоке ожидаются 40-градусные морозы

На севере Урала, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни ожидаются морозы до 40 градусов. О такой погоде часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с агентством «Интерфакс».

По словам синоптика, в ряде регионов страны будут наблюдаться аномально низкие температуры. Так, в Ненецком автономном округе и Коми столбики термометров покажут до минус 30-37 градусов, что на 9-19 градусов ниже нормы. На севере Урала, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, прогнозируется температура до минус 36-40 градусов.

«Даже на юге Урала, в Свердловской области, в течение всех дней недели температура на 7-19 градусов ниже нормы, это означает, что морозы будут от 28 до 36 градусов. В Челябинской, Курганской и Тюменской областях — на 6-10 градусов ниже нормы. В Курганской области — до минус 25-32 градусов, в Челябинской — до минус 24-30 градусов. Приличные морозы. В Тюменской области — до минус 34 градусов», — поделился информацией Вильфанд.

Сильные холода обрушатся и на Сибирь, включая Красноярский край, а также Омскую, Томскую и Иркутскую области, продолжил эксперт. В частности, в Эвенкии, на Таймыре температуры будут опускаться до минус 38-43 градусов, в Таруханском районе — до минус 33-41 градусов, а в Омской и Томской областях в последние дни недели показатели будут находиться в пределах минус 30-36 градусов, что на 7-14 градусов ниже нормы. В Иркутской области, отметил синоптик, ожидаются морозы до минус 39-43 градусов — это на 8-9 градусов ниже нормы.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и на Дальнем Востоке. Так, в заключительные дни недели на востоке Хабаровского края температура опустится до минус 42-43 градусов, что на 8 градусов ниже нормы, а в Амурской области — до минус 40 градусов, что на 6-7 градусов ниже нормы. Однако побьет рекорд по морозам Якутия, где ожидается до минус 48-51 градусов, заключил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек возвращение морозов в Москву в предновогоднюю неделю. Помимо этого, с 23-24 декабря увеличится высота снежного покрова.